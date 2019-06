Tamari'i Mahina participe pour la cinquième année consécutive au Heiva

Rédaction web avec Hitiura Mervin

C’est sur le chemin de la pointe Vénus dans la salle paroissiale Matavai que le groupe Tamari’i Mahina répète pour le Heiva depuis plusieurs mois. Le groupe se compose de 89 chanteurs.En 2015, il remporte le deuxième prix dans la catégorie Tarava Raromata'i et le premier prix pour le ‘ute paripari. En 2018, le groupe se hisse sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Tarava Raromata’i et remporte ainsi le grand prix Paimore Tehuitua. "Mahina i te mata hi’o noa" ou "Mahina qui ne sait que regarder", c’est le thème qu’a décidé de chanter cette année le groupe à To’ata. Et les mélodies prennent aux tripes."Mahina qui ne sait que regarder porte son origine sur le silence qui doit être observé. C'est une loi qui a été établie par le roi et les grands prêtres. Il n'y a pas meilleur que le silence pour rentrer en communion avec les dieux. Mais cette loi s'est retournée contre nous parce qu'à chaque fois qu'un membre du peuple était amené à briser ce silence, il était tué. Et c'est son enfant (celui du roi NDLR) âgé de 2 ans qui a brisé le silence. Il s'est échappé de la garde de sa maman, Hina, pour rejoindre son père qui était en pleine prière avec les prêtres. Donc le silence fut brisé, et la loi étant la loi qu'il avait lui-même instaurée, il a été obligé de sacrifier son fils sur les fameuses pierres qui portent son nom aujourd'hui : 'Mahina i te mata hi’o noa'" explique Damas Teuira, chef de cœur et tavana de la commune de Mahina.Comme tous les groupes, les enfants de Mahina espèrent que leur message sera entendu : "On voulait partager cette histoire-là à l'ensemble de la commune de Mahina et à tous ceux qui vont nous écouter sur To'ata" poursuit Damas Teuira.Tamari’i Mahina sera en représentation à To’ata le vendredi 5 juillet.