Taiarapu-Ouest se mobilise pour la stérilisation de ses chiens

Ils errent en bord de route, dans les servitudes et lieux touristiques : les chiens, meilleurs amis de l’homme, peuvent parfois devenir un véritable fléau pour les communes lorsqu’ils se multiplient et qu’on ne le contrôle plus. Et en la matière, chaque commune est responsable et peut prendre les mesures qu’elles jugent adéquates.



"Depuis 2008/2009, il y a une loi qui impose aux maires de s'occuper des animaux errants. C'est-à-dire que s'il y a un animal qui erre et qui représente un danger éventuellement pour les personnes, le maire a la responsabilité légale de s'en occuper. Malheureusement, très peu de communes ont des fourrières et des mutoi formés pour attraper les chiens. Du coup, on se retrouve avec des communes qui lâchent l'affaire et qui ne le font pas" déplore Vincent Perrot, le seul vétérinaire de la Presqu'île.