Taiarapu-Ouest lance un appel à témoins pour retrouver des pollueurs

"L'incivisme et la pollution continuent de frapper", s'agace la commune de Taiarapu-Ouest sur sa page Facebook. Au lendemain du plus grand ramassage de déchets en Polynésie française organisé par le collectif Nana sac plastique et l'association Tia'i fenua, l'information fait tâche.La commune a décidé de lancer un appel à ses administrés pour retrouver des serial pollueurs qui sévissent sur son territoire. Vendredi dernier, l'existence d'un dépotoir sauvage sur les hauteurs de Puunui a été signalée.Le chef de la police municipale s'est rendu sur place. La publication rapporte : " [Il] a constaté avec stupeur la présence de sacs poubelles remplis de déchets, éparpillés par dizaine dans la végétation. Parmi eux : des appareils électriques obsolètes, des objets divers et des meubles cassés y ont également trouvé un "second foyer."Deux points de regroupement ont été identifiés. L'un se situe sur le bas côté de la route, au début de la montée, et l'autre, au niveau du premier virage.La commune indique sa volonté de porter plainte contre ces pollueurs. Elle lance un appel à témoins pour recueillir des informations sur le dépotoir sauvage. La mairie rappelle que ce genre d'agissements peut être sanctionné par une amende de près de 180 000 francs.