Taiarapu Ouest : deux écoles évacuées en urgence

Sur sa page Facebook, la commune de Taiarapu Ouest annonce que deux écoles ont été évacuées en urgence ce mardi mardi matin : celles de Potii à Vairao et Toerefau à Toahotu. "La structure du bâtiment à étage de l’établissement de Vairao a présenté une fissure importante, au niveau du sol de l’une des classes, engendrée par des mouvements de la structure." A Toerefau, des dégâts ont également été constatés provoquant l’inquiétude du corps enseignant et de la Commune.



La commune décidé en urgence de prendre un arrêté de fermeture des établissements pour la sécurité des enfants. Ils resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.



La commune explique qu'un bureau d’études sera mandaté dans les prochains jours afin d’établir un état des lieux et un diagnostic de la solidité des bâtis. Selon les résultats, la commune prendra les dispositions nécessaires afin de résoudre la situation.