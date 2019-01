Taiarapu Est récupère 3 terrains militaires

Enfin, le dernier site est celui de l'ancien centre d'instruction nautique de Tautira. Le site est à proximité du lagon, des activités nautiques et des sites de randonnées. Il est idéal pour une offre touristique d’hébergement axée sur la Nature et la culture locale. Sa superficie est de 2 100 m2.

La commune souhaite faire appel à des porteurs de projets pour un hôtel qui rentrera dans le cadre des conclusions de

l’étude qui a été confiée à un cabinet de conseil spécialisé en hôtellerie, tourisme et loisirs. Il s’agira d’un petit hôtel restaurant familial de milieu de gamme, composé d’une dizaine d’unités (bungalows et de chambres privées ou partagées).