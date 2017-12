Taiarapu-Est : les élus boudent le conseil municipal

Rédaction web avec Naea Bennett

Pas d’agitation, pas d’explication et pas de vote non plus. Les élus de Taiarapu-Est devaient se retrouver en mairie ce lundi. A l’ordre du jour : le retrait des délégations des 1er et 4ème adjoints que sont Antoine Ganivet et Keitapu Maamaatuaiahutapu.Antoine Ganivet estime que cette volonté du maire, Anthony Jamet, est une sanction. Au mois de novembre, une dizaine d’élus a adressé un courrier au haut-commissaire pour lui réclamer un blâme à l'encontre de l’édile.Prévu ce lundi, le conseil municipal promettait d’être agité. Il n’en a rien été. Seuls 11 des 30 conseillers municipaux se sont présentés. Le quorum n’étant pas atteint, la séance a été reportée à samedi 8 heures.Antoine Ganivet avait fait le déplacement jusqu’à la mairie mais est resté à l’extérieur. Un comportement qui a été étonné le maire, Anthony Jamet :« Je suis étonné qu’ils ne viennent pas et ne s’expriment pas. J’ai décidé de leur retirer leurs délégations car ils parlent beaucoup mais les projets n’aboutissent pas. »Si le conseil municipal a lieu samedi, les discussions risquent d’être tendues.