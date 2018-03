Tahitian Spartan Contest 2: voyage au bout de ses forces

Rédaction web avec Oriano Tefau

Avant de gravir le Belvédère, une petite mise en jambe s'avérait nécessaire. Et pour ce faire, rien de tel que de porter tour à tour son partenaire sur le dos. Après l'échauffement le départ était donné pour 8 500 m d’ascension jusqu'à l’héliport. Comme si la chaleur ne suffisait pas à fatiguer les organismes, des ateliers physiques étaient disposés tout le long du parcours.Ateliers jugés par le regard d'experts, tous adeptes de la discipline. "Cette année nous avons rajouté trois ateliers de plus, ce qui porte à sept le nombre de ceux-ci. Ils sont supervisés par des athlètes, experts de la discipline", explique Romana Puputauki du comité organisateurBurpees, jumpings jack, pompes ou encore squats, rien n'était épargné aux participants. A chaque épreuve les coachs vérifiaient que les exercices soient réalisés correctement et en équipe. Car l’idéologie de la Tahitian Spartan Contest c’est le dépassement de soi tout en s’appuyant sur une cohésion de l’équipe. "Nous avons voulu partager avec les participants, l'esprit du Tahitian Spartan, soit l'esprit d'équipe."Autre nouveauté, une fois à l'arrivée, il fallait que les athlètes redescendent jusqu’à la mairie et reprennent leur partenaire sur le dos avant de franchir la ligne.A ce jeu-là, c’est la team spartan qui a tiré son épingle du jeu, terminant le parcours en 65 minutes. Composée de Teiva Izal, Samuel Aragaw et Teva Poulain, ces experts de la course à pied, du triathlon et du waterman se sont lancés dans ce défi tout nouveau pour eux."Comme à chaque évènement auquel on participe, on essaie de faire au mieux. C'était la première fois qu'on participait à cette épreuve et cela nous change de ce que l'on fait habituellement. Nous avons été homogènes, on a tous fait du bon boulot. Tous les trois, nous avons été des Spartan dans le Belvédère.", déclarait Teiva Izal à l'issue de l'épreuve.