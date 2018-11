Tahiti poursuit sa conquête du marché chinois

Avec communiqué de presse

Tahiti Tourisme a fait le choix en 2018 de ne pas passer par la ville de Pékin (qui est souvent visitée par les partenaires locaux et par l’équipe de Tahiti Tourisme en Chine) et de privilégier les villes secondaires (Canton et Chengdu) afin d’essayer de trouver de nouvelles clientèles et de motiver les vendeurs de la destination sur ces régions.La Ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, qui était en Chine à l’occasion du Salon International de l’Import, était présente lors de l’ouverture du roadshow à Shanghai et a pu s’adresser à l’ensemble des agents et médias présents afin de leur affirmer le soutien du gouvernement de la Polynésie française dans le cadre du développement du tourisme en provenance de Chine.