Tahiti mène toujours !

L’équipe de Tahiti est la grande gagnante de la première journée des Océania de pêche sous-marine organisée à Raiatea ce jeudi 10 avril. Après 6 heures de pêche, l’équipe Tahitienne comptabilise 34 prises, ce qui lui permet de prendre provisoirement la tête du classement avec plus de 3700 points. La Nouvelle-Zélande décroche la 2ème place avec plus de 3100 points juste devant la Nouvelle-Calédonie. Chez les dames, Tahiti prend également la tête du classement devant la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Les Océania de pêche se sont terminées sur la victoire des Tahitiens. Chez les hommes, les Tahitiens remportent donc la 1ère place suivis des Calédoniens et des Néo-zélandais. Chez les femmes Tahiti est en 1ère position. Les Néo-zélandaises prennent la 2ème place et les Australiennes la 3ème.