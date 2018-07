Tahiti freeride cup: Le Brésil et le Japon remportent la victoire

Trois compétitions de windsurf étaient organisées cette semaine à Raiatea. Des épreuves parfois difficiles, les 28 athlètes engagés ont du faire face au mauvais temps "il fallait avoir des nerfs solide cette année, il a fallut s'adapter, le vent changeant, des averses tournant, forcissant. On a quand même réussit à valider quatre manches."



Au classement comptant pour le championnat de Polynésie, on retrouve chez les "Jeunes" Mathieu Michaux de Raiatea à la 1ère place, suivit d'Antoine Audran et Mathilde Zampieri.

Chez les "Dames" Moeta Boosie s'impose face à Mathilde Zampieri et Emma Mathieu.

Dans la catégorie "Master" Jean-Luc Saucet monte sur la première marche du podium devant Arnauld Fonsagrive et Joel Lihault.

Et en "Open, Beb Boosie remporte la compétition devant Fred Maurin et Paul Bopp.