Tahiti et ses îles, destination outre-mer préférée des Français en 2019

Tahiti et ses Îles comptait parmi les trois finalistes pour la catégorie "destination outre-mer" sur 50 destinations. Le vote des agents de voyages et des professionnels de l’industrie du tourisme français a confirmé que Tahiti Et Ses Îles est la destination préférée des Français en 2019.



Cette victoire témoigne de la popularité de la destination en France tant auprès des professionnels du tourisme que du grand public français. En effet, la destination Tahiti et ses îles a le vent en poupe depuis quelques années sur le marché français (+49% de touristes français entre 2013 et 2018).