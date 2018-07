Tahiti et Moorea : les auteurs de plusieurs cambriolages arrêtés

D'après communiqué

En un peu plus de trois semaines, de nombreux faits de cambriolages ont été résolus. Leurs auteurs, pour la plupart, ont été condamnés à de lourdes peines s'échelonnant de six mois à deux ans de prison ferme.Les cambriolages ont eu lieu entre Tahiti et Moorea. En tout, 65 faits ont été recensés par les forces de l'ordre. 51 cambriolages ont été commis par un seul individu.Selon le service communication de la gendarmerie, ces résultats sont le fruit d'un travail méticuleux des unités de gendarmerie de la compagnie des îles du Vent et de la mise en place d'un Groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolage (Gelac), créé par le commandant de compagnie, le lieutenant-colonel Frédéric Brachet en juin dernier. Selon ce dernier : "L' action de contact menée depuis des mois auprès de la population, en vue de rappeler les conseils élémentaires de prévention des vols mais aussi de recueillir de précieux renseignements porte enfin ses fruits. Dans le même temps, le travail des enquêteurs (brigades et Gelac) et la coopération entre les services permettent de mener des actions offensives contre la délinquance d'appropriation."