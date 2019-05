Tahiti accueillera le Championnat féminin U-16 de l'OFC 2019

"Le football féminin est tout au début de sa renaissance ici à Tahiti et c’est un grand plaisir pour nous d’accueillir les meilleures joueuses de la région de cette catégorie. Premièrement, c’est une occasion pour nos jeunes de voir un niveau d’excellence de football féminin ici à Tahiti; deuxièmement, parce que nous avons tous suivi l’excellent parcours de la Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en 2018. L’intégration dans le top 3 mondial d’une équipe océanienne est une publicité incroyable pour cette discipline dans le Pacifique. Troisièmement, la FTF se focalise stratégiquement au développement du football féminin et cette compétition est une opportunité pour nos jeunes joueuses, passionnées du ballon rond, de montrer leur capacité devant leur public" s'est réjouie Moeama Mu-Greig, directrice générale de la FTF.Le tirage au sort officiel du Championnat Féminin U-16 de l’OFC 2019 a été effectué au siège de l’OFC le mercredi 17 avril. Tahiti se retrouve dans le Groupe A avec les Iles Cook, Fidji et la Nouvelle-Zélande.Les matchs se dérouleront du 7 au 21 décembre 2019.