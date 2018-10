Tahiti Swimming experience : 7 nageurs de haut niveau en Polynésie en décembre

Rédaction web

En 2016, l'évènement avait créé le buzz avec la venue en Polynésie de Camille Lacourt et Florent Manaudou notamment. A l'initiative de la venue de ces champions en Polynésie : Stéphane Debaere, notre aito local.Deux ans après, la Tahiti Swimming experience revient, et Camille Lacourt aussi. Le thème de l'événement : la natation en eau libre. Cette discipline fait peu à peu son apparition dans les événements de la natation en Polynésie.Outre Camille Lacourt, pour cette deuxième édition, les férus de natation auront peut-être aussi la chance de rencontrer au fenua Logan Fontaine champion du monde et d’Europe junior en eau libre , Aurélie Muller championne du monde, Marc-Antoine Olivier Médaillé olympique, Stéphane Lecat 10 fois champion du monde et Philippe Lucas, entraîneur national en eau libre.Comme en 2016, des événements sportifs et culturels seront mis en place à Tahiti et Moorea. La Tahiti Swimming experience se déroulera du 3 au 8 décembre prochains.