Tahiti Pro Teahupoo : changement de forme, pas de fond

Rédaction web avec Sam Teinaore

La Billabong Pro Tahiti n’est plus. Place à la Tahiti Pro Teahupo’o. Face à de grandes difficultés financières, l’entreprise a pris la décision de se retirer de certaines étapes du circuit mondial de surf de la World surf league (WSL). Parmi elles : l’étape tahitienne.Pascal Luciani, coordinateur de l’événement précise : "Billabong n’avait plus les moyens de mettre des gros montants. Ils ont préféré cibler de nouveaux marchés."Même sans son sponsor historique, la compétition aura bien lieu. Cette année, elle se déroulera du 10 au 21 août prochains dans la passe de Hava’e à la presqu’île. "Depuis 2013, la WSL vient avec sa production. Le sponsor est juste une image qui finance l’événement."L’an passé, les retombées économiques de la Billabong pro ont été évaluées à un peu plus de 90 millions de francs. Le comité organisateur espère dépasser ce chiffre cette année. Pascal Luciani ajoute : "Il faut espérer que les conditions soient meilleures et que la durée du séjour soit plus longue pour satisfaire tout le monde."