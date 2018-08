Tahiti Pro Teahupo'o en DIRECT sur TNTV !

Cette année, la Tahiti Pro Teahupo’o c'est sur TNTV, du 10 au 21 août !



A événement exceptionnel, programmation exceptionnelle :

- Direct TV & WEB

- Pages spéciales dans vos journaux

- Magazine les jours de compétition

- Articles web relayés sur les réseaux sociaux

- Page dédiée

- Commentaires : Olivier Huc, Davidson Bennett & un spécialiste



la diffusion en direct TV & WEB de l’intégralité des séries et des phases finales. Sur le web, seuls les polynésiens présents au fenua pourront accéder au livestreaming, géobloqué pour des raisons de droits.



A partir du 10 août, les yeux du monde seront de nouveau tournés vers le Fenua qui accueille depuis plus de 20 ans l’une des plus prestigieuses étapes du circuit mondial (WCT) de la World Surf League. D’abord intitulée Black Horue Pro, en 1997, puis Billabong Pro Tahiti jusqu’en 2017, une nouvelle page s’ouvre sur Hava’e avec la Tahiti Pro Teahupo’o 2018.



Durant les 3 à 5 jours de compétition, pouvant s’étaler du 10 au 21 août (waiting period), la passe de Hava’e verra défiler l’élite du surf mondial avec le top 34 de la WCT et les 2 détenteurs de wild card, qu’ils auront obtenu lors des trials. Parmi eux, ce sont au minimum 2 tahitiens qui porteront les couleurs du Fenua : Michel Bourrez et le wild card des trials. Si les trials sont remportées par un « local boy », le main event comptera alors 3 tahitiens.