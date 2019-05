Tahiti Nui Va’a 2019 : avant la course, la pesée des va'a

Passage incontournable et surtout obligatoire pour tous les participants, la pesée des va'a a rassemblé aujourd'hui les équipages près de la Marina Tehoro à Mataiea. Une pesée qui était à suivre en direct sur la page Facebook de TNTV Les règles sont strictes et aucune faveur ne sera attribuée aux équipages. Néanmoins, quelques changements sont à noter cette année. Au niveau du poids, les catégories vétérans, femmes, entreprises, juniors et mixtes, auront le challenge de ramer sur un va’a plus léger de 30 kilos. En effet, si les va'a des seniors doivent peser 150 kilos, toutes les autres catégories passent à 120."Le comité organisateur désire voir comment les rameurs réagissent avec une charge de va’a plus légère" explique Alexandre Wohler, en chargé de la pesée des va’a.