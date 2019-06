Tahiti Fashion Week : Camille remporte le concours de mannequins

La Tahiti Fashion Week s'est terminée ce vendredi avec la soirée Poerava au Tahiti Ia Ora Beach Resort. Après Hinanui Campello l'an dernier, c'est la jeune Camille qui remporte le concours de mannequins et des tests photo avec l'agence Brave Model Management.L'agence Brave model management, créée en 2001 est basée à Milan. Pour Camille ce sera peut-être l'occasion de démarrer une carrière à l'image de Heitiarii Wan, repérée en 2016 et qui jongle depuis maintenant 3 ans entre défilés et études.Retrouvez toutes les photos de cette dernière soirée ici :