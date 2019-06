Tahiti Fashion Week 2019 : un tremplin pour les créateurs

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Sophie Guébel

Et si piquer et coudre des matières usées est déjà un challenge pour les jeunes filles du lycée professionnel de Faa'a, sortir de leur classe et côtoyer les professionnels de la mode en est un autre. Pour Lysiane Abecassis, professeure des métiers de la mode, l’événement permet aussi de tourner les projecteurs vers la formation métiers de la mode du lycée : "C'est un très gros travail personnel parce qu'elles nous disent 'on va nous voir, nos créations...'. Elles ont un manque de confiance en elle. Et ce projet me permet de leur dire : 'voilà, vous êtes capables et vous êtes méritantes".Pour sublimer les tenues cousues à partir de tissus de récupération, les lycéennes ont frappé à la porte de bijoutiers bien connus de Tahiti. Et sans hésiter, ils leurs ont fourni des colliers et autres nacres sculptées, car les bijoux brillent aussi à la Tahiti Fashion Week. Rania Akoury est une créatrice qui va d'ailleurs présenter sa collection intitulée 'Paris'. Elle s'est inspirée des grands noms de la mode pour dessiner ses colliers, pendentifs et bagues.Pendant trois jours, le monde de la mode polynésienne sera donc en ébullition. En coulisses et sur les podiums, les créateurs vont se rencontrer, partager leur savoir-faire et échanger sur les tendances actuelles et à venir.