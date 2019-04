Tahiti Fashion Week 2019 : l'appel aux créateurs est lancé

Sous le feu des projecteurs, la Tahiti Fashion Week se veut une vitrine des tendances actuelles : prêt-à-porter, bijoux ou encore accessoires. Cette année, entre 12 et 16 mannequins seront sélectionnés pour défiler devant les représentants des médias locaux et internationaux. Une occasion pour les créateurs de gagner en visibilité.



"C'est un tremplin pour les jeunes créateurs, pour les gens qui ne sont pas connus, qui veulent lancer leur marque. C'est également une visibilité pour les gens qui sont des institutions ici. On a un joyeux mélange de tout le monde, de personnes qui sont très connues comme de personnes moins connues" explique Agnès Genefort, designer en accessoires et responsable des créateurs de la Tahiti Fashion Week.