Tahiti Express, une course contre le plastique

Rédaction web avec Thierry Teamo

Ils viennent d’horizons différents mais ont un point commun, celui d’œuvrer en faveur de la préservation de l’environnement et de lutter contre le réchauffement climatique au fenua. Ils ont décidé de se mobiliser ensemble et, dimanche matin, ils se sont réunis au parc Vairai à Punaauia afin de présenter au public leur première action commune qui va se dérouler samedi 6 juillet.Il s’agit d’une course contre la montre entre Papeete et Taravao intitulée "Tahiti Express". Leur but est de sensibiliser le plus grand nombre de commerçants à se séparer des contenants en plastique délivrés aux consommateurs et de les remplacer par des contenants écologiques."C’est une course type Pékin Express, par binôme de Papeete à Taravao, qui consiste à démarcher 10 points de vente afin de sensibiliser les petits commerçants à laisser définitivement le plastique non réutilisable et à prendre des contenants biodégradables et réutilisables", explique Nathalie Hoang, une militante en faveur de l’environnement."Toutes les personnes qui sont mobilisées en faveur de la transition écologique peuvent participer, il suffit juste de s’inscrire sur notre page Facebook Climat Tahiti, et de venir motivé, poursuit-elle. Même si vous êtes seul ce jour-là, on vous trouvera un binôme."Le rendez-vous aux intéressés est donné le samedi 6 juillet à 8 heures, place Tarahoi.