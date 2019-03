Tahiti Comedy Show : découvrez les finalistes

Teiva Manoi dit Minos, président du jury, a remporté plusieurs fois le prix du meilleur 'orero et meilleur ra’atira au Heiva i Tahiti. Maîtrisant parfaitement le reo tahiti, il participe également à différents tournages en tant qu’acteur et au spectacle Pina’ina’i en tant qu’orateur. Il est également animateur et formateur dans des centres de vacances.



Tiare Nui Pahuiri, avec plus de 18 ans de carrière à TNTV, a toujours soutenu, au travers de ses différentes fonctions, les programmes valorisant les jeunes talents et la culture en Polynésie française.



Roannah Piivai, animatrice radio depuis plus de 18 ans sur Te Reo o Tefana, connaît l’humour polynésien et toutes les tournures de la langue polynésienne sur lesquelles ont joué les piliers de l’humour polynésien tel que Maco Tevane, Matez ou encore John Mairai.



Yann Perez est animateur et producteur radio depuis plus de 15 ans en Polynésie. Il est maintenant à la tête des radios Rire & Chansons et NRJ Tahiti. Grand amateur d'humour sous toutes ses formes, il espère, via ce concours, trouver des humoristes doués et des sketchs drôles et aboutis qui pourront être diffusés sur les ondes du rire à Tahiti.



Teipotemarama Tetoe alias Yepo est aujourd’hui bien connue des Polynésiens. Grande gagnante du Tahiti Comedy Show l’année dernière, elle fait également partie des Pukan’s Prada, ce duo de choc qui avait remporté le 1er prix en Open en 2017 et 2018.



Sydélia Guirao s’est formée au Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle. Elle est auteur d’ouvrages pour enfants, a fait de la radio et du théâtre comique. Passionnée par l’animation et l’écriture, elle a écrit plus de 300 scénarios. Plus récemment, Sydélia a participé au succès du film Patutiki, prix du public du dernier Festival international du film documentaire océanien (Fifo), en aidant les producteurs à l’écriture.