Tahiti Comedy Show 2018 : les finalistes

Les journées de casting pour l'édition 2018 du Tahiti Comedy Show se sont déroulées cette semaine. Sur 20 participants, 7 finalistes ont été sélectionnés :



Catégorie Stand up:



PARSI-PARLA (Ramond Tauraa,)

Ramond entend parler de l’événement grâce aux bandes annonces à la télé et également par le biais de son frère qui s’est déjà présenté au Tahiti Comedy Show et y a remporté des prix. S’il a décidé de tenter sa chance cette année c’est pour vaincre son stress. Pour lui, l’événement est aussi un moyen de véhiculer des messages.



YEPO (Teipotemarama Tetoe, 26 ans)

Teipo est connu pour faire partie des Pukan’s Prada ce duo glamour qui avait remporté le 1er prix en OPEN l’année dernière. Cette année elle souhaite tenter sa chance en solo, un nouveau défi pour elle, car la concurrence est rude. Mais nul ne doute qu’elle a toutes les cartes en mains pour séduire les membres du jury.



PAPA TIHOTA (Tuarii Tauraa, 29 ans)

On ne le présente plus, puisqu’il se présente pour la 3ème fois et a toujours remporté un prix sans parler de ses nombreuses apparitions sur scène. Cette année il aura 30 ans donc dernière chance pour lui d’obtenir le 1er prix en stand up, ce qui veut dire plus de pression pour cet humoriste au talent inné.



Catégorie Open:



BAP'S (Eddy Colombel, 37 ans)

Il entend parler du casting à la télé et à la radio. Il s’est présenté pour essayer, bousculer ses habitudes et bien sûr s’amuser. Il n’a pourtant pas fait de scène auparavant mais c’est avec brio qu’il réussit le casting.



SVATON (Punaheihere PROKOP, 33 ans)

Elle entend parler du casting à la télé et sur youtube. Ayant déjà fait du théâtre elle se lance dans l’aventure du Tahiti Comedy Show pour montrer son niveau et relever un nouveau défi. Jusqu’ici ça semble porter ces fruits puisqu’elle obtient le meilleur classement lors des auditions.



PUKAN’S PRADA (Maud Teraiamano, 24 ans et Teipotemarama Tetoe, 26 ans)

Elles avaient remporté le 1er prix en OPEN et le prix spécial coup de coeur du jury l’année dernière. Si elles se représentent en mars c’est pour remettre leur titre en jeu. Elles souhaitent également mettre en pratique tout ce qu’elles ont appris avec leur coach, un entraînement qui a payé puisque nous les retrouvons en finale !



TEAM FATALE (Tuarii Tauraa, 29 ans, Ramond Tauraa, et Matahi Tamahahe, )

Ce trio gagnant n’en est pas à son premier coup d’essai sauf peut-être pour Ramond qui se présente pour la première fois en solo et en groupe. Quant à Matahi et Tuarii ce n’est pas la 1ère fois que le public les voit : ils se sont déjà présentés au Tahiti Comedy Show. C’est sans difficulté qu’ils se qualifient pour la finale lors des auditions.



TEEN (hors concours)



SOLEDAD & TETAU (Soledad Esposito, et Tetau Varet, )

Voici un jeune duo prometteur, même si elles se présentent par hasard ! Les deux amies aiment la scène et font du théâtre à leur collège. Elles décident de se présenter par curiosité, ce qui leur a permis d’être sélectionnées pour la finale.

Comme l’année dernière la catégorie n’a pas rassemblée assez de participants et le duo n’aura aucun concurrent. Afin d’encourager la jeunesse à participer à ce genre d’événement, les membres du jury ont souhaité les retrouver en finale.



Avant le jour J, les finalistes seront coachés par Léonore Canéri.