Tahiti Boot Camp : un camp d'ados façon commando

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Ni smartphones, ni tablettes et encore moins de jeux vidéo. Cette semaine, 32 adolescents se sont retrouvés à Toahotu, à la presqu’île, pour participer au premier boot camp.Cette nouvelle formule de camp de vacances pour adolescents a été imaginée par Hiti Mennesson, gérant de Tahiti Boot Camp . Il détaille ses intentions :« Aujourd’hui, je vois qu’il y a pas mal de jeunes qui perdent leurs repères et leurs valeurs. Mon but est d’essayer de rendre leur quotidien meilleur par le biais de boot camp. L’objectif, c’est vraiment de révéler leur potentiel à chacun et de révéler leurs qualités, qui font qu’ils sont uniques. »Pour cette initative, Hiti Mennesson s’inspire de la Business Maker Academy de Steeve Hamblin à laquelle il participe. L’idée est de permettre aux jeunes de se dépasser, de prendre confiance en soi.Le boot camp dure cinq jours. Pendant le séjour, les adolescents doivent faire preuve de discipline et de volonté.Chaque jour, le réveil sonne à 5h45. La journée commence par une séance de sport puis le rangement du dortoir avant de prendre le petit-déjeuner. Les organisateurs du boot camp veulent que les jeunes sortent de leur zone de confort.Le gérant explique :« Hier, nous avons fait une randonnée avec des énigmes à trouver dans la nature. C’est une activité où on développe l’esprit d’équipe, le leadership, la cohésion… »Le soir, les organisateurs font le bilan de la journée avec les jeunes. Un seul mot d’ordre est diffusé : ne rien lâcher.Par ce camp spécial, inspiré des méthodes de l’armée américaine, Hiti Mennesson espère provoquer un déclic chez les jeunes pour qu’ils retrouvent des repères et la confiance en eux. La prochaine édition de boot camp devrait avoir lieu au mois d'avril sur l'île de Moorea.Pour cette première édition, peu d’adolescents y sont allés de leur plein gré. Beaucoup, ont en tout cas semblé ne pas regretter.