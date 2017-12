Tahiti Body Contest : Rahera Vairaaroa, David Matke et Jean Baptiste Cipriani s'imposent

Rédaction web

L'événement a été organisé par Dany Gérard et Manu Buchin. "On est très contents. Il y avait beaucoup d'athlètes de renommée", s'est réjoui Dany Gérard au micro de Tahiti Nui télévision. "La catégorie reine c'est le bodybuilding."Malgré le succès de l'événement, Dany Gérard souhaite rester à "une compétition dans l'année, début décembre. Cela permet de garder les athlètes les plus "propres" possible jusqu'à la fin de l'année."Cette année en jeu : 100 000 Fcfp en catégorie Miss bikini, 100 000 Fcfp pour les Men's physic, 100 000 Fcfp en classic et 150 000 Fcfp en bodybuilding. "L'année prochaine on va essayer de monter les Price money pour atteindre les 600 000 Fcfp. J'espère que ça va motiver les athlètes à se motiver pour l'année prochaine".En bikini toutes catégories, c'est Rahera Vairaaroa qui s'est imposée. En Body building et body classic toutes catégories, David Matke a fait la différence. Enfin, le grand vainqueur, en Men's Physique toute catégorie, est Jean Baptiste Cipriani.