Taekwondo : cinq juniors se préparent pour les mondiaux

Maheata Gaudenzi, Ariimana Lehartel, Moerani Tahutiniii, Tikeilani Teriipaia et Teato Iosia travaillent dur en prévision des championnats du monde junior de taekwondo.



Ce n’est pas la première fois que Maheata Gaudenzi et Tikeilani Teriipaia participeront à une compétition internationale. Elles connaissent leurs forces et travaillent leurs points faibles. Un seul objectif pour les deux athlètes : le titre. Maheata Gaudenzi, capitaine de l’équipe, reste sereine malgré le stress :



« Mon objectif c'est d'arriver sur le podium, au moins.​ »