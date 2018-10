Taekwondo : Waldeck Defaix de retour dans la compétition à Las Vegas

M.D-M

Champion de France de taekwondo en 2016, vice-champion en 2016, capitaine de la délégation polynésienne aux derniers jeux du Pacifique, Waldeck Defaix avait mis sa carrière sportive entre parenthèses pendant quelques temps.Cette semaine signe son retour dans la compétition internationale. Waldeck a pris la tête de la délégation polynésienne et participe en ce moment à la Président Cup PanAm à Las Vegas. "Cette compétition représente pour moi un retour en compétition déjà au niveau international car cela fait un moment que je n'ai pas foulé les tatamis à cause de blessures et des concours que je devais préparer. Mais aussi un retour avec l'équipe de Tahiti. C'est toujours un plaisir de retrouver l'équipe avec le staff (les coachs, le president) les jeunes talents de la Polynésie, les petits que j'ai entraîné qui sont aujourd'hui grands et aussi mon père qui a été mon premier entraîneur, confie Waldeck. Et Las Vegas, c'est toujours unique et grandiose."Pour cette compétition, le jeune homme qui réside en métropole depuis plusieurs années, s'est préparé avec son club de Montpellier, "le club qui m'a accueilli en 2014,le 3MTKD".La compétition se déroule jusqu'à dimanche aux Etats-Unis.