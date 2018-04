Tabac, contrefaçons, drogue, espèces protégées : la douane fait le bilan

Dans un communiqué envoyé ce mardi aux rédactions, la direction des douanes dresse le bilan de son action en 2017.ont été saisis en Polynésie l’an passé sur deux voiliers qui transportaient plus de 1,3 tonne de cocaïne.ont été interceptées par les douaniers, soit cinq fois plus qu’en 2016.ont été saisis.Les douanes ont interceptéet une arme de poing.En ce qui concerne la protection des espèces protégées, les agents ont saisi une carapace de tortue,, un caïman empaillé, une statuette en ivoire et trois os de baleine.Dans le domaine de la protection du consommateur, sur 1000 affaires réalisées dans le fret express ou postal, 538 ont permis la saisie de produits interdits, de médicaments et de matières dangereuses.La douane a saisi plus deLa douane a encaissé pour près desoit 38% des recettes du Territoire. Par ailleurs, le montant des droits et taxes récupérés suite aux contrôles s’élève à plus de 192 millions de francs.