Taaria Walker, figure de la culture aux Australes, est décédée

Taaria Walker, dite « Mama Pare », figure emblématique de la vie associative et culturelle des îles Australes, auteur émérite et chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui, est décédée.Née à Rurutu en 1930, elle était issue d’une famille de douze enfants. Elle a été la fondatrice de plusieurs associations artisanales, et était aussi écrivain. Son œuvre principale « Rurutu, mémoires d’avenir d’une île Australe » relate les coutumes, les mœurs des gens de son île. Cet ouvrage recueille à la fois des légendes, des faits historiques, des faits autobiographiques et une fiction inspirée du réel.Dans un communiqué, le ministre de la Culture lui rend hommage.