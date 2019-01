Ta'o nō te 'ori tahiti: le 1er répertoire des pas de 'ori tahiti sur TNTV

Crédit photo : Archipel Production



A partir du 21 janvier, découvrez sur TNTV, le premier répertoire des pas de danse tahitienne : « Ta'o nō te 'ori tahiti», du lundi, mardi et jeudi à 16h55, mercredi et vendredi à 17h10.

Fruit d’un partenariat entre le ministère de la Culture et le Conservatoire artistique, « Ta’o no te ‘ori tahiti » est une série de 58 épisodes de deux minutes réalisés par Marc Louvat avec Archipel Production. Chaque épisode présente un pas de danse interprété par un danseur ou une danseuse émérite.



« Ta'o nō te 'ori tahiti » existe aussi sous la forme d’un ouvrage qui a été remis aux écoles et aux troupes de danse. L’objectif est de sauvegarder la danse tahitienne. En novembre dernier, la Polynésie a présenté la candidature du ‘ori tahiti au patrimoine de l’Unesco.