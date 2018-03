Ta'o nō te 'Ori : 58 pas de 'ori tahiti répertoriés

D'après communiqué

Le projet a mis trois ans à voir le jour. Mardi, le répertoire des pas de la danse tahitienne a été remis à des chefs de troupes et des représentants d'écoles de danse.Il se constitue d'une part de 58 pas hommes/femmes et de postures, et d'autre part de 58 vidéogrammes filmant en action les danseurs de grands groupes du fenua. Le but du livret est de répertorier et protéger les connaissances du patrimoine polynésien.La perspective de la reconnaissance du ’ori tahiti en tant que patrimoine mondial auprès de l'Unesco constitue l'assurance de sa sauvegarde, face aux dangers de la mondialisation, de cette pratique ancestrale.Le directeur du conservatoire du Pays, Fabien Dinard, a de son côté rappelé que les discussions sur chaque pas avaient parfois duré de longues semaines, que le livret était une synthèse et que sa réalisation devait énormément aux anciens, témoins et acteurs de la renaissance de la danse tahitienne, dans un contexte parfois difficile.Les écoles et troupes polynésiennes actives peuvent s'adresser au secrétariat du Conservatoire artistique Te Fare Upa Rau, auprès de Mere Teato, chargée de mission, Tel 40 50 14 14 , pour obtenir un exemplaire du tirage en série limitée.Une version téléchargeable sur le site internet du conservatoire www.conservatoire.pf , ainsi que la diffusion des 58 vidéogrammes réalisés sous la direction de Marc Louvat sont à l'étude.