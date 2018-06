Ta'iri Pa'umotu 2018 sur TNTV

Crédit photo : FB Maison de la Culture



Unique au monde, la frappe des Tuamotu se distingue par sa manière de gratter la guitare avec les doigts. Elle est transmise dans les familles, uniquement à l’oreille. Une particularité qu’il faut préserver pour les générations futures. Cette année, 9 groupes participants étaient réunis dans le cadre magique du Paepae a Hiro de la Maison de la Culture. Les artistes devaient pratiquer 3 rythmes au choix parmi une grande variété de styles (kaina, valse, pata’uta’u, marche, samba, foxtrot, rumba, rock et reggaeton). Le détail des instruments imposés dans la formation du groupe, prévoyait 4 instruments dont 2 guitares, un ‘ukulele et une basse (ou une basse tura, un cajun, une contrebasse). Au terme d’une soirée endiablée, ce sont les Tamarii Ravahere, qui ont remporté le premier prix, suivis par les Tamariki Taenga et le groupe Na tama a Maruia. Le prix spécial à la discrétion du jury a été décerné au groupe Teavatika. Enfin le dernier prix spécial dédié à la jeunesse a été remporté par le groupe Upa Tagi Reka.