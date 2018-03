Ta'ata Tumu à Rimatara : découvrez la vie dans les îles

Magazine présenté par André et Ingrid Vohi.



Dans le dernier magazine, vous avez rencontré les membres de l'association sportive de l'île. Très active, l'association avait réussi à lever des fonds pour financer le voyage des 2 équipes de futsal de Rimatara pour Tahiti. Elles participaient pour la première fois au Festival des Iles. Un beau projet qui a vu le jour grâce au travail de toute l'association et des joueurs.



Changement d'ambiance ! Ce samedi, Ta'ata Tumu vous propose d'assister à un repas typique de l'île. Poisson fraîchement pêché, concombre de mer, oursin, taro, découvrez la vraie vie dans les îles avec André et Ingrid Vohi.