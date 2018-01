Ta Ara Tau, tortue centenaire de Papeari, est décédée

Rédaction web

" Le gardien du temps est parti ce matin... " Ce sont par ces mots que la clinique vétérinaire de Tahiti annonce le décès de la tortue, ce mercredi, sur sa page Facebook. Elle était prénomée Te Ara Tau , qui signifie gardien du temps, et était l'une de deux tortues du jardin botanique de Papeari.Selon le message de la clinique, le reptile est décédée des suites de morsures de chiens errants."Ils ont défoncé la clôture et attaqué la tortue."Te Ara Tau a été attaquée une première fois par des chiens il y a huit ans. Depuis, elle était suvivie très attentivement. Mais les reptiles mettent très longtemps à cicatriser.L'animal commençait tout juste à se remettre quand, une nouvelle fois, dans la nuit de mardi à mercredi, des chiens errants s'en sont pris à elle. Cette attaque lui a été fatale.La clinique annonce que l'animal est décédé ce mercredi à 11h15 "sous les yeux de sa copine, blessée." Le rédacteur du post s'insurge :" La faute à qui ? Certainement pas à ces chiens errants, abandonnés et livrés à eux mêmes.... mais la faute aux personnes responsables de cette situation, qui abandonnent leurs chiens comme de vulgaires choses qu on laisse aux bords des routes... voilà les responsables de son décès. "