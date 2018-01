TOA MO'A : la 8ème édition à Huahine

Un résumé complet, depuis l’arrivée des sportifs, à leur installation, jusqu’aux temps forts qui ont marqué cette semaine sportive. Un rendez-vous, qui a accueilli plus de 600 athlètes, de Punaauia, Papeete, Arue, Faa’a, Pirae, mais aussi de Raiatea, Bora Bora et de Huahine. Plus d’une dizaine de discipline était au programme : BENCH-PRESS, Volley Ball, Futsal, Va’a, Bras de fer, du foot à 7, de la lutte libre, de la pétanque… Les sports traditionnels ont également été mis à l’honneur, avec comme invité d’honneur Eriatara Ratia, champion du lever de pierre. Une semaine sportive qui s’est achevée par une course de va’a hoe.



Crédit photo : TNTVRony MOU-FAT vous propose de revenir sur cet événement sportif qui s’est déroulé aux îles sous le vent, du 17 au 24 décembre 2017.