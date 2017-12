TO'ARE : ETO en concert sur le paepae a Hiro

Musicien et chanteur, ETO a été le premier artiste de sa génération à inaugurer les concerts To’are, organisés par la Maison de la Culture. Sur le paepae a Hiro, le chanteur, accompagné de ses musiciens, a présenté les titres de son album ainsi que quelques reprises. Gagnant du Festival guitare en 2015 et 2017, l’artiste a su se faire connaître en participant à différents concours de musique. Au Fenua, il a assuré les premières parties de Vianney et Christophe Maé. En novembre dernier, vous avez pu suivre son parcours dans l’émission « La Nouvelle Star » diffusée sur TNTV.