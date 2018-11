TNTV : la chaîne locale la plus regardée

Du lundi au dimanche, 82 300 téléspectateurs (soit 9 200 de plus par rapport à 2017) regardent quotidiennement TNTV !



En 2018, la chaine du Fenua confirme donc son statut de chaîne préférée des Polynésiens. En un an, dans une fragmentation de plus en plus forte, elle enregistre de belles performances :



des journaux de plus en plus suivis (Ve’a leader et journal en français en progression)

des rendez-vous « 100% Fenua » (16h45 à 18h00) fédérateurs

En soirée, des programmes de divertissements familiaux puissants.