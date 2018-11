TNTV et Maheata Banner remettent un chèque de 150 000 Fcfp à l'association Huma no Moorea-Maiao

Rédaction web avec Naea Bennett

Un chèque de 150 000 Fcp a été remis aux responsables de l’ association Huma no Moorea Maiao ce mercredi. Une somme accueillie avec joie et qui a déjà trouvé son utilité comme l'explique Moeana Vahirua, éducatrice de l’association Huma de Moorea Maiao : "Nos ateliers master chef puisque les jeunes sont fans de Maheata et font une fois tous les quinze jours des ateliers culinaires, et aussi financer les stages d'immersion en entreprises dont bénéficient nos jeunes deux fois par an."Accueillir, rendre le plus autonome possible et insérer professionnellement les personnes en situation de handicap, ce sont les objectifs de l’association. "Les jeunes qui vont démontrer des capacités et un potentiel à pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel ordinaire. Pour ceux là on va proposer des stages, de la formation théorique mais aussi des stages en entreprise dans différents endroits comme les hôtels et les magasins", détaille Thierry Leclere, directeur des établissements de l’association Huma de Moorea Maiao.Elisa et Thomas en sont de parfait exemples. En stage pour l’une et en CDI pour l’autre, tous deux sont fiers de leur parcours et du poste qu’ils occupent dans un hôtel, qui leur ouvre volontiers ses portes. "Les gens croient que les handicapés ne peuvent pas travailler. Nous on a fait nos preuves pour avoir un travail. Aujourd'hui on travaille, on a eu un contrat, on est fiers de ça", déclare fièrement Thomas Rupea.L’association a déjà inséré professionnellement 15 personnes porteuses de handicaps.Financée à 80 % par la direction des Affaires Sociales et à 20 % sur fonds propre, l’association Huma no Moorea Maiap accueille au total 55 handicapés. Au dernier recensement, on dénombrerait près de 300 handicapés sur l’île sœur.