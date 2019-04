TNTV Reportages : Tikehau, les yeux dans le bleu

Crédit photo : TNTV



Le photographe sous-marin Vincent Truchet emmène Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée à la découverte des bancs de poissons et autres espèces. Une première pour l'apnéiste qui n'a jamais eu l'occasion de nager au plus près des requins, raies et tortues... Dans le bleu étincelant des Tuamotu, suivez cette rencontre sur l'eau et sous l'eau.



Magazine de la rédaction

Reportage : Thomas Chabrol