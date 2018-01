TNTV Reportages : Te ananahira’a o Tetiaroa ia au i te hi'oraa a Tumi Brando

Tumi Brando, petite fille de l’icône hollywoodienne Marlon Brando, n'a de populaire que son nom. La jeune femme fervente protectrice de la nature, préfère le soleil polynésien aux projecteurs hollywoodiens, et les forêts de puarata aux scènes de tournage américaines. Fière de ses racines et de sa culture, elle a grandi en Polynésie, auprès de sa grand mère Tarita Brando.



Si elle écrit inconsciemment l'avenir de Tetiaroa, l'atoll qui l'a vu s'épanouir, Tumi n'a pour objectif que de protéger le motu de son grand père, afin que le peuple polynésien puisse jouir demain, de ses beautés. Pour y parvenir, elle a encore beaucoup à apprendre... en terme de développement écologique, économique, touristique mais surtout culturel. Car la langue et la culture polynésienne sont les clés de la réussite pour cette jeune polynésienne. Elle garde les pieds sur terre, en apprenant le reo tahiti et en renouant avec son histoire, celle de ses ancêtres polynésiens.

