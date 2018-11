TNTV Reportages : 3e édition du Festival Eo Himene

Crédit photo : TNTV



Le 26 et 27 octobre, l'île a vibré aux rythmes du haka, du jazz manouche, de la folk, du funk et des chansons marquisiennes. Une scène unique et éclectique, qui a été spécialement aménagée sur le site ancestral Temehea à Taiohae. « TNTV Reportages » vous propose de suivre cette aventure musicale et de découvrir ses coulisses. Le festival Eo Himene a accueilli cette année en tête d'affiche, les groupes Pepena, Yellowstone et Michel Poroi, parrain de l'évènement.



Magazine de la rédaction

Reportage : Thomas Chabrol