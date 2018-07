TNAD : Bergues démissionne, Finck le remplace

Rédaction web

Il y a du mouvement à la tête de Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD). Le 6 juillet dernier, le directeur de TNAD a adressé au gouvernement sa lettre de démission après à peine un an à la tête de l'établissement public.Le conseil des ministres en a pris acte lors du dernier conseil des ministres qui a eu lieu mercredi.Pour le remplacer, le Pays a nommé un nouveau directeur : Steve Finck. Il devient le nouveau directeur par intérim de TNAD. Ce dernier l'a déjà été par le passé. En 2017, il avait été nommé directeur par intérim entre le départ de Claude Drago et la prise de fonction de Christophe Bergues.