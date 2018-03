TFTN s'occupe de vos enfants pendant les vacances !

Du 4 au 22 juillet

-Echecs avec Teiva Tehevini - A partir de 7 ans – 8h30 à 10h00

-Théâtre avec Nicolas Arnould - De 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans – 10h15 à 11h45 et de 13h00 à 14h00

-Arts plastiques avec Valérie Delahaye - De 3 à 4 ans, 5 à 6 ans et de 7 à 13 ans – de 8h30 à 10h00 / 10h15 à 11h45 / 13h00 à 14h00

-Ori tahiti avec Hinavai Raveino et Toanui Mahinui - A partir de 4 ans - 10h15 à 11h45

-Graines de parfumeurs avec Lovaina Guirao - De 4 à 6 ans - 13h00 à 14h00

-Jeux de société et d'éveil avec Soizick - De 4 à 13 ans - 8h30 à 10h00



Du 04 au 08 juillet

-Eveil musical avec Cyprea Pagnon - De 3 à 6 ans - 10h15 à 11h45

-Yoga avec Aurélie Cottier - De 8 à 13 ans - 10h15 à 11h45

-Nippon bunka (culture japonaise) avec Akari Okamune - 7 à 13 ans – 10h15 à 11h45

Ce nouvel atelier permettra d’éveiller les participants aux beautés de la culture japonaise tout en s’amusant : l’apprentissage de quelques mots de japonais et des chansons traditionnelles, mais aussi de la caligraphie et des origami.

-Beach wrestling avec David Proia - De 7 à 13 ans – 8h30 à 10h00

Le beach wrestling ou « lutte sur la plage », est une pratique simple, naturelle et très fun ! Deux adversaires s’affrontent à mains nues chacun cherchant à renverser l’autre sur le dos. Les prises sur tout le corps sont autorisées, même les saisies aux jambes… de quoi se défouler en toute sécurité !



Du 11 au 22 juillet

-Poterie avec Edelwess Yuen Thin Soy - A partir de 5 ans - de 8h30 à 10h00 / 10h15 à 11h45 / 13h00 à 14h00

-Atelier créatif avec Majo Sotomayor - De 7 à 12 ans – de 10h15 à 11h45



Du 18 au 22 juillet

-Eveil corporel avec Isabelle Balland - De 3 à 5 ans - 8h30 à 10h00



Tarifs :

La semaine de 5 jours : 7 100 Fcfp 1 atelier (tarif dégressif pour le 2ème enfant dans le même atelier) / 24 300 Fcfp la semaine de 8h30 à 16h comprenant 3 ateliers + déjeuner encadré + animation offerte

La semaine de 4 jours : 5 680 Fcfp 1 atelier (tarif dégressif pour le 2ème enfant dans le même atelier) / 19 440 Fcfp la semaine de 8h30 à 16h comprenant 3 ateliers par jour + déjeuner encadré + animation offerte



Les inscriptions se font sur place. Renseignement au 40 544 536