TE NATI : Tero, les cargos des îles

C'est ainsi que le Polynésien qui était sur les rivages prévenait les habitants du village qu'un navire s'approchait des côtes. Aujourd'hui, tous les bateaux qui sillonnent la Polynésie ont leurs voyages programmés au jour près. Comme il y a plusieurs décennies, chaque arrivée dans l'île est attendue avec impatience par les populations.



La Taporo dessert les îles-le-vent : Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora-Bora en un jour et demi.

Le jour du départ et à chacune des escales, c'est la course contre la montre pour le déchargement et le chargement du fret. Tout retard aura une incidence sur la suite du voyage. Dans chaque île, les élévateurs proposent un ballet incessant sur les quais où le bateau reste le moins longtemps.

Objectif ? Vider les cales du navire qui dispose d'une porte latérale en plus de son énorme grue afin d'alimenter, commerces et particuliers.



La Mareva nui dessert les Tuamotu du nord-ouest dont de nombreuses îles ne disposent pas de quai. L'escale peut durer toute le journée, le rythme de travail est plus lent mais pas plus facile.

A la dérive au large, le bateau travaille avec son mât de charge et sa barge qui va faire des allers-retours jusqu'à l'île.

Parfois, elle doit franchir le récif pour débarquer le fret: matériaux de construction, carburant, gaz, alimentation...



Te Nati avec Tero, "les cargos des îles"

et le travail harassant des marins.