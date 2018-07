TE AITO & SUPER AITO en DIRECT sur TNTV !

Au lendemain des Championnats du Monde de Va’a Vitesse, la Team TNTV met une nouvelle fois en lumière le sport le plus pratiqué du Fenua, avec la diffusion en direct TV, WEB et Live Facebook de la 31ème édition du TE AITO.



Cette année, les habitués de l’événement retrouvent le parcours initial, avec un départ et une arrivée sur la plage de la pointe vénus. Selon les organisateurs, cette édition rassemblera plus de 1000 rameurs. Des locaux, mais aussi des étrangers qui souhaitent se mesurer aux tahitiens, après avoir participé aux mondiaux, organisés quelques jours plus tôt.



Le programme des journées

Vendredi 27 juillet : courses AITO TAMA & AITO TAURE’A

Samedi 28 juillet : courses AITO VAHINE & AITO TANE (Open, Master 40, 50, 60+)

Dimanche 29 juillet : TE AITO Entreprises



SUPER AITO 2018

Le samedi 25 août, pour la première fois, vous pourrez suivre le SUPER AITO en direct TV, WEB et Live Facebook sur TNTV.