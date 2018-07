SPORT

TE AITO 2018 : les résultats des Master Men, Open Women et Open Men

Samedi 28 Juillet 2018 à 10:28 | Lu 705 fois

Samedi 28 juillet 2018, les Master Men, Open Women ont pris le départ pour la 31ème édition du TE AITO ! La course Open Men sera lancée à 12h45 et diffusée en direct TV, WEB et Live Facebook sur TNTV. Voici les résultat au scratch :

