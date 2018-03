Surf : bientôt la fin de la Rangiroa pro et de la Papara pro ?

L’élite du surf polynésien se prépare à deux semaines de glisse intensive. Dans moins de 15 jours se succéderont les deux seules compétitions du fenua qui comptent dans le circuit qualificatif.



La première est la Rangiroa pro. Elle débute le 5 mars prochain et va rassembler 35 compétiteurs étrangers et une quinzaine de riders du fenua.



Le coup d’envoi de la Papara pro sera donné le 11 mars prochain. La compétition est ouverte aux vahine et aux juniors. 120 surfeurs se sont inscrits.



Au fil des ans, la Rangiroa pro et la Papara Pro ont gagné en professionnalisme et en popularité. Mais elles pourraient disparaitre. Une petite révolution s’opère à la World Surf league (WSL).