Suivez les élections territoriales 2018 sur TNTV : télé, internet et facebook !

Reportages, invités, analyses… Tous les soirs dans votre Ve’a de 18h00, puis dans votre journal de 18h30, la rédaction de TNTV vous fait vivre la campagne électorale.Tous les mercredis, dès le 21 mars, le dossier de la rédaction de TNTV passera au crible les programmes des différents partis politiques sur une thématique qui concerne les Polynésiens : l’emploi, la solidarité, la santé, le développement des archipels…A partir du lundi 2 avril, l’ensemble des candidats en lice pour les territoriales auront deux minutes, en tahitien et en français, pour vous convaincre. En effet, à compter de cette date, la chaîne du Fenua diffusera équitablement les modules enregistrés avec les candidats.A deux semaines du 1tour, les candidats seront invités à participer à l’enregistrement des débats de TNTV, présentés par Brandy Tevero et Sam Teinaore. Ces débats seront diffusés en français le lundi 9 avril à 19h25, puis en tahitien le mardi 10 avril à 19h25. S’il y a un second tour, TNTV organisera un débat entre les listes encore en présence.Le dimanche 22 avril dès 18 heures, dans les journaux, puis depuis le grand studio de TNTV, Tiare-Nui Pahuiri-Philippon et Mike Leyral animeront la soirée électorale en tahitien et en français. Avec leurs invités, ils analyseront les 1ères tendances, les 1ers résultats des votes, grâce à la mobilisation de tous les journalistes de la rédaction depuis les bureaux de vote et les QG des partis.Retrouvez toute l’actualité de la campagne et des élections sur notre page dédiée : www.tntv.pf/territoriales2018/ Articles d’information, listes des candidats, programmes des partis, vidéos issues des reportages et explications illustrées par des infographies, tous ces contenus seront accessibles en un clic. Vous pourrez également visionner les débats et suivre les soirées électorales en direct, que vous soyez au fenua ou à l’étranger.Les modules qui seront diffusés en télé à partir du lundi 2 avril, seront également disponibles dans l’onglet CANDIDATS de notre page dédiée.A compter du lundi 2 avril, TNTV vous invite à découvrir les têtes de liste comme vous ne les avez peut-être jamais vu, avec un contenu dédié aux réseaux sociaux. En effet, cinq questions décalées seront posées à chaque tête de liste. Cette fois, hors de question de parler politique, puisque l’objectif de ces vidéos est de faire connaître l’Homme qui se cache derrière le politicien. Les 5 question à … seront publiées sur les réseaux sociaux et sur la page dédiée de TNTV.pf.La soirée électorale sera également en livestreaming sur la page dédiée et en live facebook sur la page de la chaîne. Ces directs sur internet vous permettront d’interagir en posant vos questions aux présentateurs et leurs invités.