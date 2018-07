Suivez le défilé du 14 juillet en direct

Cette année, TF1 est la chaîne hôte de l'événement. Grâce à la mobilisation de sa rédaction et de ses équipes de production, vous pourrez suivre le défilé du 14 juillet en direct télé sur TNTV. Pour la première fois, l'émission sera présentée par le trio Anne-Claire Coudray, Gilles Boudeau et Jean-Pierre Pernaut.



Rendez-vous le vendredi 13 juillet à partir de 22h45 pour une émission spéciale événementielle vous permettant de vivre les préparatifs, les coulisses, le défilé et l'ambiance de l'événement.



Vous serez plongés dans l'ambiance des Champs-Elysées, grâce à toutes les équipes déployées qui vous feront vivre ce défilé au coeur de lieux stratégique, comme l'Arc de triomphe, le Palais de l'Elysée, la place de la Concorde, une caserne de pompiers et de la Garde Républicaine.



Les journalistes seront au plus près des différentes formations militaires qui vont traverser Paris pour converger vers les Champs-Elysées et aussi avec le public pour recueillir ses réactions.