Suivez la finale de la coupe du monde en direct à Paea dimanche

Le football rythme ce mois de juillet à Paea. Depuis lmercredi, le tournoi inter-quartier de la commune a débuté sur le Stade Manu Ura et se poursuivra jusqu’au 28 juillet prochain à la salle Omnisport de Tiapa.Mais surtout... grand amateur du ballon rond, le tavana, Jacquie Graffe, invite la population de Paea à suivre la finale, qui verra s’affronter la France et la Croatie, le dimanche 15 juillet 2018 à partir de 05h00 à l’espace culturel Manu Iti.Le match sera retransmis en direct, l’entrée est libre et l’ambiance assurée